Es waren die ersten 90 von 1530 Minuten, die jedes Team in der Rückrunde der 2. Liga zurückzulegen hat. Entsprechend vorsichtig sollten Prognosen für den weiteren Saisonverlauf ausfallen. Dieser Samstag aber hat gezeigt, dass Hamburgs Fußball-Fans mit großem Optimismus ins Fußball-Jahr starten dürfen.

Der FC St. Pauli knüpfte gegen Kaiserslautern an die starken Leistungen der Hinrunde an und belohnte sich erstmals seit Ende November auch wieder dreifach. Abgesehen von ein paar wackligen Minuten Mitte der zweiten Halbzeit hatte das Team von Trainer Fabian Hürzeler am Millerntor alles im Griff und bleibt spielerisch und tabellarisch das Nonplusultra in Liga zwei.

HSV zeigt nötige Gier, das eigene Tor zu verteidigen

Der HSV liegt zwar noch zwei Plätze dahinter, konterte aber auf Schalke nicht nur den Gegner, sondern auch die vielen Unkenrufe stark aus und zeigte damit, dass man der größte Konkurrent für St. Pauli sein dürfte. Mit dieser Effizienz, vor allem aber mit dieser Leidenschaft und dem Willen jedes Einzelnen, das eigene Tor zu verteidigen, muss es weitergehen. Bei beiden Klubs. Dann kann der Bürgermeister, der am Freitag zwei U17-Weltmeister der Klubs empfing, im Mai gut vier Dutzend Profi-Fußballer einladen. Zum Gratulieren.