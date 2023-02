Am Ende gab es ihn also doch, den goldenen Abschluss eines bis dato glücklosen Oktobers für den HSV. Das 3:2 in Paderborn war ein Fußballrausch, mit dem die Mannschaft die Krise hinweg pustete. Es war ein Sieg der Energie, wie Trainer Tim Walter festhielt. Er selbst hatte daran seinen Anteil.