42 Minuten dauerte der erste Auftritt. Er war damit fast so lang wie eine Halbzeit im Fußball. Eine Halbzeit ohne Längen. Wäre die Vorstellung von Stefan Kuntz als neuer Sport-Vorstand des HSV ein Spiel gewesen, der frühere Stürmer, der im Polo-Shirt in den Vereinsfarben auflief, hätte es in den ersten Minuten entschieden. Für sich. Es war eine Charme-Offensive, sozusagen ein Gegenstück zu Felix Magath, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.

39 Minuten dauerte der erste Auftritt. Er war damit fast so lang wie eine Halbzeit im Fußball. Eine Halbzeit ohne Längen. Wäre die Vorstellung von Stefan Kuntz als neuer Sport-Vorstand des HSV ein Spiel gewesen, der frühere Stürmer, der im Polo-Shirt in den Vereinsfarben auflief, hätte es in den ersten Minuten entschieden. Für sich.

Wie wertschätzend und demütig der Europameister von 1996, der als Bundestrainer die deutsche U21 zu zwei EM-Titeln geführt hat, auftrat, war beeindruckend. Der gebürtige Saarländer führte aus, dass sein Herz „geblubbelt“ habe bei der ersten Kontaktaufnahme durch den Aufsichtsrat, der in den vergangenen Wochen nicht immer besonders glücklich agierte, was vor allem an Partikularinteressen gelegen haben dürfte.

Mit Magath wäre das HSV-Chaos wieder zurückgekehrt

Mit Klaus-Michael Kühne und Eugen Block hatten zwei Superreiche versucht, ihren Einfluss geltend zu machen, um Felix Magath, ihren Wunschkandidaten, an die Spitze des Klubs zu boxen. Magath hätte aufgeräumt – mit der Gefahr, dass das unter dem geschassten Vorstand Jonas Boldt beseitigte Chaos zurückgekehrt wäre.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Koks-Rausch in Hamburg: Bekenntnisse eines Konsumenten und der Hilferuf der Bar-Betreiber

– Hamburger Hafen: Auslaufmodell oder doch zukunftsfähig?

– Interview: Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube über seinen Aufstieg aus ärmsten Verhältnissen in Moorburg

– 20 Seiten Sport: St. Paulis Sportchef Bornemann im exklusiven Interview & alles zum Boss-Beben beim HSV

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Kuntz ist eine Art Anti-Magath. Ein Mann voll Wärme und Höflichkeit. Ein Mann, der Menschen für sich gewinnen kann. Ein Mann, der Boldts Werk, an das er anknüpfen will, ausdrücklich lobte. Kuntz setzt auf Kontinuität. Trainer Steffen Baumgart erhält unter ihm eine zweite Chance, wobei sein neuer Boss sofort negieren würde, dass er eine erste vergeben habe. Es wäre „nicht HSV-like“ mit dem eisernen Besen durchzufegen, um eigene Wegbegleiter zu installieren, sagte Kuntz, der die Belegschaft mit einer Ladung Franzbrötchen begrüßte.

Das könnte Sie auch interessieren: Aufstieg erst 2026 Pflicht: Kuntz bekommt Zeit und trifft erste Entscheidungen

Hamburger Journalisten könnten nun Dinge schreiben, die man ihnen außerhalb Hamburgs andichtet: Gemeinheiten nämlich. Dass Franzbrötchen nicht reichen werden, sondern dass es Punkte und den Aufstieg brauchen werde, um hier etwas Handfestes zu hinterlassen – sowas zum Beispiel. Sie könnten aber auch schreiben, dass Stefan Kuntz am Mittwoch in 39 beeindruckenden Minuten eine Basis gelegt hat. Eine Basis aus Herz und Leidenschaft, auf der Erfolg gedeihen kann