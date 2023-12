„Weil es immer so gewesen ist.“ Ein Halbsatz genügte HSV-Trainer Tim Walter, um die Erklärung zu liefern, warum er mit seiner Mannschaft den erneuten Turnaround schaffen werde. Das 1:2 gegen Paderborn kam unglücklich zustande, es war aber auch das vierte Ligaspiel in Folge, in dem der HSV nicht überzeugen konnte. Und jetzt beginnt auch noch das größte Faustpfand von Walter beim HSV zu bröckeln.