Die Situation, sie kann schon am Samstagabend hervorragend aussehen. Gewinnt der HSV sein erstes Rückrundenspiel gegen den 1. FC Köln, würde Trainer Merlin Polzin mit seiner Truppe zumindest über Nacht die Tabellenführung übernehmen. Die Kehrseite der Medaille: Im Falle einer Niederlage könnte der HSV im schlimmsten Fall bis auf Platz neun zurückpurzeln. So oder so steht nur eines fest: Im Januar wird keine Entscheidung fallen. Wer allerdings bei kleinen Rückschlägen in Panik verfällt, der wird am Ende deutlich geringere Chancen haben, sich den Traum von der Bundesliga zu erfüllen. Es geht darum, langfristig in eine Richtung zu gehen und für die für den Erfolg notwendige Ruhe zu sorgen. Worauf es dabei ankommt, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.