Donezk, EM-Spiele, Football, Taylor Swift und nun Phönix Lübeck im Pokal gegen den BVB – der HSV „verleiht“ sein Volksparkstadion immer öfter, was bei Fans auf Kritik stößt. Was diese dabei aber bedenken sollten, schreibt Lars Albrecht, stellvertretender MOPO-Sportchef, in seinem Kommentar.