Stabilität – seit Jahren ist das sportlich gesehen ein Fremdwort beim HSV. Und so war es kaum verwunderlich, dass vor dem Spiel in Darmstadt schon wieder ein leichtes Grummeln rund um den Verein zu vernehmen war. Die Siege gegen Köln und St. Pauli schienen fast zu verblassen angesichts der Sorge um die Qualität des Kaders in der Breite. Die Zurückhaltung der Bosse auf dem Transfermarkt wurde mit missmutigen Argusaugen verfolgt.