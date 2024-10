Von Englands Weltmeister-Trainer Sir Alf Ramsey stammt der Ausspruch „Never change a winning team“, Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte mal den Anspruch, die elf besten Spieler auch spielen zu lassen, also ließ er Kai Havertz als Linksverteidiger auflaufen. HSV-Coach Steffen Baumgart scheint von beiden Ansätzen überschaubar viel zu halten – entsprechend gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Elf, die am vergangenen Sonntag 3:0 bei Tabellenführer Düsseldorf gewann, nach der Länderspielpause auch gegen Magdeburg auf dem Rasen stehen wird. Nun gibt es natürlich gute Gründe, die Wechselspielchen des Übungsleiters in Frage zu stellen. Ein Baumgart-Kniff könnte für den HSV aber auch noch besonders wertvoll werden, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.