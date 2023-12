Der HSV geht mit Trainer Tim Walter auch in die Rückrunde. Diese Entscheidung, die letztlich so erwartet wurde, ist ein Risiko für den gesamten Verein. Für den Coach, der nun angeschlagen ist, aber auch für die Bosse und die Spieler. Ein Kommentar von Lars Albrecht, dem stellvertretenden Sportchef der MOPO.

Wer es in den leicht verklausulierten Ausführungen des HSV nicht so deutlich rausgelesen hat, dem sei gesagt: Ja, Tim Walter darf als Trainer in die Rückrunde starten – ein Freifahrtschein bis Saisonende wurde ihm aber mitnichten ausgestellt.

Viel mehr wird jetzt noch genauer hingeschaut, ob sich der Übungsleiter an die besprochenen Maßnahmen hält und vor allem sein Team taktisch endlich weiterentwickelt. Walters Trainerstuhl wackelt zwar nicht (mehr), felsenfest auf dem Boden steht er aber trotz der jüngsten Entscheidung nicht.

Sie ist auch ein Risiko für die HSV-Bosse, die die Gelegenheit gehabt hätten, in der Pause einen klaren Schnitt zu machen. Nun dürften sie sich bei jedem neuen Rückschlag hinterfragen, ob sie die richtige Wahl getroffen haben.

Die HSV-Profis geraten unter Druck und müssen Walter stützen

Und auch die Mannschaft gerät nun mehr denn je unter Druck. Die Kabine steht weiterhin hinter Walter, so heißt es immer. Jetzt muss sie dies auch konstant (!) auf dem Platz zeigen. Dass als Teil der neuen Maßnahmen „Alltagsabläufe leistungsfördernder gestaltet werden sollen“, spricht nicht zwingend für die Eigenmotivation der Profis in der Wohlfühloase Volkspark.

Etwas rauer Wind kann da ganz sicher nicht schaden.