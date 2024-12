Trotz der überschaubaren Punkte-Ausbeute in der Hinrunde startet der HSV euphorisch und mit Rückenwind in das neue Fußballjahr. Wird es im siebten Anlauf endlich mit der Rückkehr in die Bundesliga klappen? Für MOPO-Reporter Simon Braasch gibt es gleich mehrere Gründe für ein HSV-Happy-End im Frühjahr 2025.