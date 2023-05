Noch hat der HSV die Chance, am letzten Spieltag direkt in die Bundesliga aufzusteigen. Wahrscheinlicher ist allerdings die erneute Relegation. So oder so: Einen klaren Gewinner hat diese Saison schon jetzt: die sensationellen HSV-Fans! Lars Albrecht, stellvertretender Sportchef der MOPO, zieht in seinem Kommentar den Hut.