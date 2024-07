Daniel Elfadli ist längst mittendrin, Adam Karabec stieß am Donnerstag dazu. HSV-Boss Stefan Kuntz hat also Wort gehalten, als er in der MOPO versprach, dass es zum Trainingsstart den ersten Neuen geben werde. Weitere Zugänge werden und müssen folgen. Da sind sich Fans und Verantwortliche einig. Allerdings ist der Kader so groß, dass es auch Abgänge braucht. Wer infrage kommt und was die Schwierigkeiten sind.