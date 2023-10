Das Schema der Rechten, es ist nicht schwer zu dechiffrieren. Erst kommt eine provozierende Aktion. Sobald diese ihr Ziel, die Empörung nämlich, erreicht hat, schleichen die Täter in die Opferrolle. So geschehen nun auch beim HSV, wo „Die Löwen“, eine 1976 gegründete Clique rechter Hooligans, sich wieder zu Wort meldet. Die meist stiernackigen Mitglieder hatten vor allem in den 1980er-Jahren für Angst und Schrecken und einen verheerenden Ruf der HSV-Fans gesorgt. Der HSV muss handeln.