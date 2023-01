Wettanbieter, Experten, Konkurrenten, Fans: (Fast) alle sind sich einig, dass der HSV als Top-Favorit in die Zweitliga-Saison 2022/23 geht. Der Verein nimmt die Rolle an, hat den Aufstieg als klares Ziel formuliert. Richtig so, findet Lars Albrecht, der stellvetretende Sportchef der MOPO. Doch er sieht auch eine große Gefahr.