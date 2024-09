Das war sie dann wohl, die letzte Chance. Nachdem in den meisten europäischen Ländern in den vergangenen beiden Wochen die Transferfenster schlossen, endet an diesem Freitag auch die Wechselperiode in der Türkei – und mit ihr die zarte Hoffnung des HSV, doch noch Profis abgeben zu können, die im Volkspark chancenlos sind. Bis zuletzt gab es keine Anzeichen für einen Last-Minute-Wechsel. Ein Grund: Der HSV hat sich für manche Spieler ganz offensichtlich zu einer Wohlfühloase entwickelt, in der es sich auch ohne sportliche Perspektive gut leben lässt. Die Vertragsreformen von Sportvorstand Stefan Kuntz ergeben da großen Sinn, kommentiert MOPO-Redakteur Simon Braasch.