Teil eins ist also vollbracht. Mit einem famosen Schlussspurt hat sich der HSV in die Relegation gefightet. Das 3:2 in Rostock war wie ein Spiegelbild der Saison.

„Immer wieder hingefallen, immer wieder aufgestanden, nie aufgegeben.“ Robert Glatzel, der von allen Spielern den größten Anteil am Erreichen des Zwischenziels hatte, fasste es perfekt zusammen.

Relegation: Jonas Boldt verweist auf hohen Etat von Hertha BSC