„Können das Spiel absagen!“ Ex-HSV-Star van der Vaart wettert heftig gegen Oranje

Der niederländische Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart hat kein gutes Haar am Nationalteam der Niederlande gelassen, das im dritten Gruppenspiel bei der EM eine 2:3-Niederlage gegen Österreich in Berlin kassierte. Mit Abwehrchef Virgil van Dijk und Mittelfeldspieler Joey Veerman pickte er sich zwei Oranje-Spieler bei seiner Kritik beim niederländischen Fernsehsender NOS heraus.

Nach einem eher einsilbigen und zähen Interview eines Reporters mit Kapitän Virgil van Dijk sagte van der Vaart: „Oranje hat so gespielt, wie er redet. Da muss mehr Feuer rein, denn heute war es eine Schande. Und sowas will ich von einem Kapitän im Interview sehen: Ich will Leidenschaft – genauso, wie ich mich gerade hier aufrege.“

„Ich will Leidenschaft von einem Kapitän sehen“

Und auch den Fans entging wie Legende Marko van Basten nicht, dass van Dijk beim entscheidenden Tor weit hinter der Abwehrreihe stand und Österreichs Marcel Sabitzer damit den Weg für den Siegtreffer ebnete. „VVD ist so faul!“, echauffiert sich ein Fan auf X. Ein anderer legt nach: „Das ist so schlecht! Einer der überschätztesten Verteidiger aller Zeiten!“

Die Holländer um Kapitän Virgil van Dijk (l.) und Cody Gakpo (r.) müssen sich mit dem dritten Platz in der Gruppe zufrieden geben. IMAGO / BSR Agency Die Holländer um Kapitän Virgil van Dijk (l.) und Cody Gakpo (r.) müssen sich mit dem dritten Platz in der Gruppe zufrieden geben.

Mit Blick auf das Achtelfinale, indem die Elftal auf einen Gruppenersten treffen wird, meinte Van der Vaart „können wir das Spiel besser absagen. Das sah so aus, als ob alle Brei in den Beinen haben. Und jetzt bekommen wir auch noch einen schweren Gegner.“

Van der Vaart: „War froh, als er ausgewechselt wurde“

Ein weiterer Schwachpunkt in der Mannschaft von Trainer Ronald Koeman war Mittelfeldspieler Joey Veerman, der bereits in der 35. Minute ausgewechselt wurde. „Ich war froh, als er ausgewechselt wurde, denn das wurde langsam richtig traurig“, sagte van der Vaart.