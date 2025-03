Können beide spielen? So lief der HSV-Härtetest für Muheim und Heuer Fernandes

Auf welche Spieler kann HSV-Trainer Merlin Polzin für das Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei MOPO.de) beim SC Paderborn setzen? Im Laufe der Woche gab es im Volkspark einige Fragezeichen. Zu den Wackelkandidaten gehörten unter anderem mit Torwart Daniel Heuer Fernandes und und Linksverteidiger Miro Muheim auch zwei Stammkräfte. Die MOPO war am Samstag beim letzten Härtetest vor dem Paderborn-Spiel dabei.

Um 12.30 Uhr ging es am Samstag für die HSV-Profis zum Abschlusstraining im Volkspark auf den Platz. Insgesamt 22 Feldspieler und drei Torhüter waren dabei. Alle Spieler traten am Ende die Reise nach Paderborn nicht mit an. Die endgültige Entscheidung, wer alles am Sonntag beim nächsten Zweitliga-Spitzenspiel dann auch wirklich auflaufen kann, wird womöglich erst am Spieltag fallen. Doch es gibt zumindest ein paar klare Tendenzen.

Røssing-Lelesiit ist zurück im HSV-Training

Überraschende Ausfälle gab es beim Abschlusstraining keine. Neben Robert Glatzel und Immanuel Pherai, die beide im Laufe der Woche wieder voll in das Mannschaftstraining beim HSV eingestiegen waren, nahm auch Alexander Røssing-Lelesiit, der zuletzt für die norwegische U19-Nationalmannschaft im Einsatz war, an der Einheit am Samstag teil. Heuer Fernandes und Muheim gingen ebenfalls zusammen mit dem Team auf den Platz.

Rund eine Stunde wurde im Volkspark auf dem Rasen gearbeitet. Zunächst machten alle Spieler das ganze Programm mit. Für das Trainingsspiel elf gegen elf wurde die Gruppe dann verkleinert. Pherai und Røssing-Lelesiit arbeiteten individuell weiter. Auch Heuer Fernandes, der zuletzt leichte Wadenprobleme hatte, trennte sich von der Gruppe und absolvierte ein separates Torwarttraining. Muheim, der am Freitag noch aufgrund von Erkältungssymptomen aussetzen musste, war beim kompletten Abschlusstraining hingegen wieder mehr oder weniger voll dabei.

Das könnte Sie auch interessieren: „Fantastischer Trainer“: HSV-Coach Polzin trifft auf seinen früheren Schattenmann

Auch beim Spiel am Sonntag in Paderborn dürfte Muheim damit gesetzt sein und in der Startelf stehen. Was aber ist mit Heuer Fernandes? Der Torwart trat die Reise nach Ostwestfalen ebenfalls mit an. Ob er auch bei 100 Prozent ist und ohne Probleme auflaufen kann, wird sich wahrscheinlich aber erst am Sonntag entscheiden. Da er das Training am Samstag nicht abgebrochen hat, dürften die Chancen nicht schlecht stehen. Sollte er auf der anderen Seite doch noch Bedenken haben, würde Tom Mickel den Job im HSV-Tor übernehmen.