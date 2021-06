Köln will schnelle Entscheidung: Wann kommt Terodde zum HSV?

Geht es jetzt ganz schnell? Der HSV und Simon Terodde – im dritten Anlauf könnten beide Seiten zusammenfinden. Der Stürmer will nach Hamburg, würde dafür sogar große Gehaltsabstriche machen. Auch der 1. FC Köln würde den 32-Jährigen gerne loswerden – am liebsten bis Donnerstag!

Dann starten die Kölner in ihr Trainingslager nach Donaueschingen. Nach MOPO-Informationen hätten die FC-Bosse bis dahin gerne Klarheit, planen den Stürmer schon gar nicht mehr für die Reise ein. Teroddes Vertrag in der Domstadt läuft noch bis Sommer 2021 und ist mit einem Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro amtlich dotiert. Ex-HSV-Trainer Markus Gisdol (51) plant aber nicht mehr mit dem Knipser (118 Zweitligatore).

Ex-HSV-Trainer Gisdol plant nicht mit Terodde

Stattdessen stehen die Kölner vor der Verpflichtung von Streli Mamba (26), der von Bundesliga-Absteiger Paderborn kommen soll. Zudem hoffen die Kölner noch auf eine Weiterverpflichtung des zuletzt von Schalke ausgeliehenen Mark Uth (28).

Auch deshalb hätten sie Terodde gerne von der Gehaltsliste. Eine vorzeitige Vertragsauflösung würde den FC wohl eine Abfindung in der Höhe von einer Million Euro kosten. Auch eine Vertragsverlängerung Teroddes in Köln – zu deutlich geringen Bezügen – und eine Leihe nach Hamburg wurde diskutiert, gilt aber nicht als das wahrscheinlichste Modell.

Thioune hat Terodde vom HSV überzeugt

Am Montag stieg Terodde, der die Testspiele der Kölner am Wochenende wegen muskulärer Probleme verpasste, wieder ins Training ein. Wie lange er noch am Geißbockheim aufschlägt, ist offen. Fakt ist: Terodde will zum HSV. Das hat der Angreifer beim „Effzeh“ hinterlegt, die Gespräche mit Coach Daniel Thioune (46) haben ihn vom Projekt Hamburg überzeugt.

Daniel Thioune hat Simon Terodde vom HSV überzeugt. WITTERS Foto:

Der Poker um Terodde geht in die heiße Phase. Die kommenden Tage dürften Aufschluss darüber geben, ob die Hamburger ihren Wunschkandidaten tatsächlich noch vor dem Start in das Trainingslager kommende Woche kriegen.