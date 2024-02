Knifflig: Der neue HSV-Trainer Polzin und die Torwart-Frage

Mit der Freistellung von Tim Walter werden die Karten beim HSV nun in vielen Bereichen neu gemischt. Das gilt besonders für die Mannschaft. Alles anders als sein Vorgänger wird Interimscoach Merlin Polzin dabei sicherlich nicht machen. Komplett ohne Veränderungen wird es auf der anderen Seite aber kaum weitergehen. Sehr spannend ist dabei nun auch der Blick in das HSV-Tor.

Walter hatte in seinem letzten Spiel als Trainer der Hamburger den Torwart gewechselt und Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes gegen Hannover auf die Bank gesetzt. Dafür durfte erstmals in dieser Saison in einem Liga-Spiel Ersatzmann Matheo Raab ran. Der erhoffte Effekt blieb am Ende aus. Vier Gegentore gab es für Raab und den HSV gegen Hannover. Einen großer Vorwurf konnte dem 25-Jährigen allerdings nicht gemacht werden. Er hatte an keinen der Gegentreffer Schuld.

Bleibt Raab für Heuer Fernandes im HSV-Tor?

Muss Raab nun trotzdem zurück auf die Bank? Das würde auf jeden Fall überraschend kommen. Denn der Torwartwechsel vor dem Hannover-Spiel hatte in erster Linie Leistungsgründe. Zu viele Fehler hatte Heuer Fernandes in den Spielen zuvor gemacht. Die Entscheidung traf dann letztlich auch nicht Walter alleine, sondern zusammen mit Torwarttrainer Sven Höh.

Walter ist nun zwar nicht mehr da, doch Höh hat seinen Job im Volkspark behalten. Steht er auch weiterhin zu seiner Entscheidung bei der Torwart-Frage?

Die klare Antwort wird es wahrscheinlich erst am Samstag in Rostock geben. Fakt ist: Sollte jetzt alles wieder zurückgedreht werden und Heuer Fernandes dann erneut patzten, hätte der HSV am Ende zwei verunsicherte Torhüter. Für ein solches Szenario ist das Risiko eigentlich zu groß.