Klub-Legende überraschend positiv: Felix Magath: HSV steigt trotz Derby-Pleite auf!

In den vergangenen Jahren gehörte er stets zu den größten Kritikern seines Ex-Vereins. Nun aber macht Felix Magath dem HSV Hoffnung. Trotz der 0:2-Derbypleite gegen den FC St. Pauli und des damit verbundenen Abrutschens auf Rang drei glaubt der 66-Jährige fest an die Rückkehr der Rothosen in die Bundesliga.

„Das sind natürlich bittere Momente, aber jede Situation hat auch ihre Chance“, lautete Magaths Resümee nach dem Derby. Im NDR-Sportclub erinnerte er an die Derby-Niederlage von 1977 (ebenfalls 0:2), bei der er selbst auf dem Platz stand: „Zwei Jahre später wurde der HSV Deutscher Meister. Insofern: nie verzagen, es geht weiter.“

Felix Magath: „Glaube fest daran, dass der HSV aufsteigt“

Diesmal wären alle schon zufrieden, wenn der HSV ab der kommenden Saison wieder in einer Liga mit dem Meister spielen würde. Magath ist diesbezüglich bester Dinge. Er erinnerte an den 4:0-Derbysieg des HSV aus der Vorsaison, „damals ist er nicht aufgestiegen. Jetzt sollte es anders rum gehen. Ich glaube fest daran, dass der HSV diese Saison aufsteigt.“

Das könnte Sie auch interessieren:Was ist bloß mit David Kinsombi beim HSV los?

Auch dass Trainer Dieter Hecking nach der Niederlage gegen St. Pauli die Schuld auf sich nahm, gefiel Magath: „Das zeigt, dass er ein erfahrener Trainer ist. Er weiß, wann man welche Maßnahmen ergreift. Wenn er meint, er muss den Mannschaft ein wenig den Druck nehmen, ist das eine gute Reaktion.“

Seit Januar hat Felix Magath wieder einen Job

Magath wird den Weg des HSV weiter intensiv verfolgen, wenn auch aus der Ferne. Seit Anfang des Jahres ist er Sportlicher Leiter der „Flyeralarm Global Soccer“, das sich insbesondere um die Belange des Drittligisten Würzburger Kickers sowie des österreichischen Bundesligisten Admira Wacker Mödling kümmert. (sim)