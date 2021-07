Diesen Abend wird Maximilian Rohr so schnell nicht vergessen. Auf Schalke wurde der 26-Jährige zum Überraschungs-Joker des HSV. In der Schlussphase eingewechselt gab er seine Zweitliga-Premiere und legte den Führungstreffer durch Moritz Heyer bärenstark auf.

Eine Entwicklung, die der Defensivmann vor einigen Wochen nicht für möglich gehalten haben dürfte. Erst recht nicht nach seinem verkorksten Vorjahr, in dem er es aufgrund verschiedener Verletzungen und dem coronabedingten Regionalligaabbruch nur auf ganze drei Einsätze für die Zweitvertretung gebracht hatte.

Überraschungs-Joker Maximilian Rohr mit Pause beim Mannschaftstraining

Nach dem Schalke-Debüt forderte der Körper jetzt ein wenig seinen Tribut. Beim Training am Dienstag wurde Rohr rausgenommen, absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit mit den Rekonvaleszenten. Schongang statt Vollgas – Belastungssteuerung, damit die nächste Aufgaben kommen können. Schon am Mittwoch soll Rohr nach seiner kleinen Pause wieder einsteigen. Nach seiner Zweitligapremiere brennt der 1,95-Meter-Hüne auf seinen ersten Einsatz im Volksparkstadion. Vielleicht schon an diesem Sonntag.