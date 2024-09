Ein, zwei Spieler hätten sie gern noch abgegeben, ansonsten aber herrscht im Volkspark Zufriedenheit. Hinter Stefan Kuntz und Steffen Baumgart liegt die erste gemeinsame Transferperiode ihrer HSV-Zeit, intensive Wochen, in denen der Sportvorstand seinem Trainer viele Wünsche erfüllen konnte. Dabei herausgekommen ist das bezogen auf Breite und Tiefe wohl beste Aufgebot, das dem HSV jemals in seiner Zweitliga-Historie zur Verfügung stand. Ein Blick auf den Kader verdeutlicht: Selbst das B-Team der Hamburger wäre wohl in der Lage, um den Aufstieg mitzuspielen. Und doch lauern in der Kabine auch Gefahren, wie Kuntz weiß. Die MOPO analysiert, wer beim HSV jetzt erste Wahl ist und wer sich ab sofort hinten anstellen muss.