Klarheit erst in Hamburg: Wie lange fehlt Mikelbrencis dem HSV?

Für William Mikelbrencis ist das Trainingslager schon wieder beendet, bevor es so richtig begonnen hat. Zwar steht die Diagnose bei dem Franzosen noch aus, unabhängig davon geht man beim HSV allerdings davon aus, dass der Außenverteidiger einige Zeit ausfallen wird.

Direkt zu Beginn des ersten Trainings in Sotogrande hatte András Németh mit einer harten Grätsche Mikelbrencis erwischt und ihn dabei am rechten Sprunggelenk verletzt. Für den 19-Jährigen war die Einheit sofort vorbei. Noch am Abend wurde er von einem Arzt in Sotogrande untersucht.

Außenbänder von HSV-Verteidiger Mikelbrencis stark beschädigt

Die Befürchtung, dass der Fuß gebrochen ist, konnte dabei zum Glück ausgeschlossen werden. Zumindest die Außenbänder sind allerdings stark beschädigt und womöglich sogar gerissen.

Das Trainingslager in Spanien ist für den Franzosen damit vorbei. Für eine genaue Diagnose reist er an diesem Samstag zurück nach Hamburg. Danach gibt es Klarheit, was wirklich alles kaputt gegangen ist und wie lange er nun ausfallen wird. Ein paar Wochen wird der wohl auf ihn verzichten müssen.