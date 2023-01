Keine Spur mehr von Sonny Kittel im Volkspark. Auch am Montag fehlte der Offensivmann beim Training der HSV-Profis, ob er dort jemals wieder mitmischen wird, ist höchst fraglich. Der Verein hat dem 30-Jährigen die Erlaubnis erteilt, mit interessierten Vereinen zu sprechen – und mittlerweile dürfte feststehen, wohin es Kittel im Herbst seiner Karriere verschlagen könnte: Nach MOPO-Informationen führt die heißeste Spur in die Wüste. Da winkt ein Duell mit einem Superstar.

Wird Kittel in Kürze ein Wüstensohn? Die Verhandlungen mit zumindest einem Verein aus dem Golfstaat sollen bereits weit vorangeschritten sein. Sollte die Nummer wirklich durchgehen, winkt dem Noch-Hamburger bald ein Duell gegen einen der größten Fußballer aller Zeiten. Kürzlich wechselte Cristiano Ronaldo (37) in die Saudi Professional League, der Portugiese feierte erst am Sonntag sein Debüt für Al-Nassr (1:0 gegen El-Ettifaqh).

Für Kittel, dessen HSV-Kontrakt im Sommer endet, scheint der Fall klar zu sein. Gern würde er nach Saudi-Arabien wechseln, wo ihm ein Vertrag über zumindest zwei Jahre winkt. Im Wüstenstaat könnte er nochmal richtig gutes Geld verdienen – vielleicht letztmals in seiner Karriere. Denn aufgrund seiner chronischen Knieprobleme trauen Mediziner Kittel vielleicht noch zwei, drei Jahre auf seinem jetzigen Niveau zu.

HSV will eine Ablöse für Kittel

Kittel und der Lockruf aus der Wüste. Zwei Aspekte werden entscheiden: Der HSV fordert eine Ablöse für seinen Angreifer und wird ihn nicht ablösefrei ziehen lassen. Bis zu eine halbe Million Euro erhofft sich der Verein. Eine Summe, die durch spätere Zuschläge allerdings auch geringer ausfallen könnte.

Genauso entscheidend ist Kittels Medizin-Check. Der verhinderte im vergangenen Sommer einen Wechsel zu MLS-Klub DC United. Auch deshalb ist ein Wechsel nach Nordamerika in diesem Winter kein Thema. Die US-Klubs sollen in medizinischen Fragen in engem Austausch miteinander stehen, um Risiken minimieren zu können. Kittel fiel im Sommer durch dieses Raster.