Als Fiete Arp den HSV im Sommer 2019 verließ, kullerten bei ihm die Tränen. Mittlerweile hat sich das einstige Hamburger Top-Talent daran gewöhnt, seiner alten Liebe eins auswischen zu wollen. So war es in der vergangenen Saison, als Arp den HSV mit Holstein Kiel (1:1, 1:0) zweimal ärgerte. Am Freitag steht das dritte Wiedersehen an. Offen, wer daran dann wirklich Freude haben wird.

Arp und der HSV – eine Geschichte, die emotional niemals enden wird. „Die Liebe zum HSV wird für mich immer da sein“, sagte er den „Kieler Nachrichten“. Mit zehn Jahren wechselte Arp 2010 zu den Rothosen, avancierte später bei den Profis zum Shootingstar, ehe er zu den Bayern wechselte. Nach zwei glücklosen Jahren spielte der 22-Jährige im Vorjahr auf Leihbasis bei Holstein, wurde im Sommer fest verpflichtet.

Kiel-Sportchef Uwe Stöver über Arp: „Zufrieden mit Fiete“

Was aber hat Arp vor dem Derby drauf? Viermal stand der Angreifer zum Saisonstart in der Startelf, verletzte sich dann. Nach der Kader-Rückkehr in der Vorwoche hofft er nun gegen den HSV auf Spielzeit.

„Wir sind sehr zufrieden mit Fiete“, sagte Kiels Sport-Boss Uwe Stöver der MOPO. „Grundsätzlich ist der eingeschlagene Weg für uns und Fiete der richtige. Wir setzen auf Entwicklung und sehen diese. Deshalb haben wir ihn fest verpflichtet.“

Fiete Arp trifft bei Holstein Kiel zu selten

Arps Problem: Er trifft zu selten. In der Vorsaison nur zweimal (dazu zwei Vorlagen) in 24 Spielen. Auch in dieser Serie steht bislang lediglich ein Assist auf seiner Habenseite.

In Kiel hoffen sie, dass Arp sich das ganz große Ding für Freitag aufgehoben hat. „Die Stimmung wird elektrisierend und noch mal lauter sein als bei anderen Spielen“, weiß er. Eine Bühne wie gemacht für einen, der mit Macht zurück ins große Rampenlicht will.