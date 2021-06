Keine Sekunde verpasst!: HSV-Dauerbrenner Leibold vor Rekord-Saison

Da war es nur noch einer… Keine Sekunde hatte Daniel Heuer Fernandes bis zum Spiel gegen Wiesbaden in dieser Saison auf dem Platz verpasst. Saisonübergreifend hat der Keeper sogar 81 Zweitliga-Spiele in Folge über 90 Minuten bestritten. Gegen Wehen war er nicht mal im Kader. Seine Serie ist damit gerissen. Tim Leibold ist ab sofort der letzte Dauerbrenner im Team der Hamburger.

29 Spieltagen sind in der Zweiten Liga absolviert. Von allen Zweitliga-Profis haben es bislang nur neun geschafft, in jedem Spiel in der Startelf zu stehen und nie ausgewechselt zu werden.

Dazu gehören vier Torhüter. Bei den Feldspielern sind es neben Leibold die Innenverteidiger Hauke Wahl (Kiel), Dario Dumic (Darmstadt) und Aleksandr Zhirov (Sandhausen) sowie Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek (Karlsruhe).

HSV: Leibold steht bei 14 Torvolagen

Leibold hält bei den Dauerbrenner der Zweite Liga die HSV-Fahne hoch. Der 26-Jährige ist auf dem besten Weg zum Ende der Saison gleich zwei persönliche Rekorde zu feiern. Eine Bestmarke hat er mit seinen bislang 14 Torvorlagen schon sicher, eine weiter kann er in den noch verbleibenden fünf Liga-Spielen aufstellen.

Leibold hat noch nie in einer Saison alle Spiele gemacht

Noch nie hat es Leibold in seiner Karriere bislang geschafft, an alle 34 Spieltagen einer Saison immer auf dem Platz dabei zu sein. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er unter anderem jeweils für ein Spiel gesperrt. Bei aktuell drei Gelben Karten besteht diese Gefahr in dieser Saison noch nicht wirklich.

Und aus Leistungsgründen wird Hecking den Linksverteidiger sicher auch nicht rausnehmen – auch wenn ihm wie zuletzt gegen Wiesbaden durchaus auch mal Fehler unterlaufen.