Keine einzige Torbeteiligung: Dieser HSV-Joker sticht viel zu selten

Mit 33 Toren bildete der HSV in der Hinrunde hinter Düsseldorf (37) den zweitbesten Angriff der Zweiten Liga. Glänzen konnten dabei jedoch längst nicht alle Stürmer der Hamburger.

Während Robert Glatzel mit zwölf Toren und fünf Vorlagen an mehr als der Hälfte aller HSV-Tore direkt beteiligt war, brachte es mit András Németh der zweite HSV-Mittelstürmer diese Saison bislang auf keinen einzigen Treffer. Dabei kam er eigentlich regelmäßig zum Einsatz.

András Németh steuerte im DFB-Pokal eine Torvorlage bei

Im DFB-Pokal durfte Németh in der Hinrunde in zwei Spielen von Anfang an ran. Immerhin eine Torvorlage gab es dabei von ihm. In der Liga bekam er 14 Joker-Einsätze über insgesamt 158 Minuten. An keinem Tor war er beteiligt.

Dieser Joker sticht zu selten. Dabei sah das vor knapp einem Jahr noch ganz anders aus. Zwei Joker-Tore hatte der Ungar im Februar 2023 bei seinen ersten drei HSV-Einsätzen erzielt. Es folgten 22 Liga-Einwechslungen ohne Tor und Vorlage.