Nach und nach verabschiedete sich zuletzt ein HSV-Profi nach dem anderen in eine längere Zwangspause. Tim Leibold machte vor vier Wochen den Anfang, als er sich beim Pokalerfolg in Nürnberg einen Kreuzbandriss zuzog – die Saison ist für den Linksverteidiger beendet. Wann Keeper Daniel Heuer Fernandes (Knieprobleme) wieder einsteigen kann, ist offen. Gut möglich, dass er in diesem Jahr nicht mehr spielt. Gleiches gilt nun auch für Josha Vagnoman. Der U21-Nationalspieler, der seit drei Monaten für sein Comeback schuftet, muss erstmal wieder kürzer treten.

Er ist der nächste HSV-Profi, der in diesem Jahr wohl kein Spiel mehr machen wird. Mitte August zog sich Vagnoman im Stadtderby beim FC St. Pauli einen Sehnenriss zu, seitdem ist er raus. Nachdem der Rechtsverteidiger vor zwei Wochen erstmals kleine Teile des Mannschaftstrainings absolvierte, geht er nun einen Schritt zurück. Weil die Angst vor einer erneuten Verletzung doch noch zu groß ist.

HSV muss weiterhin auf Josha Vagnoman verzichten

Weder am Dienstag noch am Mittwoch war der 20-Jährige auf den Plätzen im Volkspark zu sehen, stattdessen wurde er ausgiebig behandelt. Der Hintergrund: Vagnomans Muskulatur muss noch geschont werden, ehe er richtig angreift. Zu groß ist die Gefahr einer Folgeverletzung bei dem Talent, das in dieser Saison erst 14 Minuten lang spielen konnte. Bereits im August fiel Vagnoman kurz nach seinem Comeback (im Anschluss an einen Muskelfaserriss) erneut aus.

Das soll nun in jedem Fall vermieden werden. Nicht ausgeschlossen, dass Vagnoman im Dezember trotzdem neue Schritte im Team-Training unternehmen kann.

An Einsatzzeiten für ihn bis zum Jahresende glaubt beim HSV aber niemand mehr. Das wahrscheinlichste Szenario: In der Winter-Vorbereitung soll sich der Junioren-Nationalspieler mit voller Kraft aufdrängen.