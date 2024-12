Kein Profi-Training am Mittwoch: Verrückte Woche für HSV-Trainer Favé

Die Trainerfrage ist für den Moment im Volkspark geklärt. Nach dem erfolgreichen 3:1 in Karlsruhe wird beim HSV auch für das anstehende Heimspiel gegen Darmstadt auf das Trainer-Duo Merlin Polzin und Loic Favé gesetzt. Die Vorbereitung auf das nächste Zweitligaspiel läuft diesmal jedoch vor allem für Favé komplett anders.

Nach dem freien Dienstag wird am Mittwoch ab 14 Uhr wieder im Volkspark trainiert. Für die Profis beginnt damit die intensive Vorbereitung auf die Partie am Sonntag gegen Darmstadt. Nicht auf dem Trainingsplatz dabei sein wird am Mittwoch Favé. Der Grund: Der 31-Jährige steckt mitten in einer ziemlich verrückten Woche. Er „tanzt“ gleich auf drei verschiedenen „Hochzeiten“.

Finale beim Trainer-Lehrgang in Frankfurt

Viel Zeit, um sich über den Erfolg in Karlsruhe zu freuen, hatte Favé nicht. Direkt zum Wochenstart rückte für ihn die finale Phase bei seinem Trainer-Lehrgang für die UEFA Pro Lizenz in den Vordergrund. Dazu gehörte für Favé unter anderem eine Abschluss-Präsentation auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Erst am Mittwochvormittag ist alles geschafft. Bis zum Training der Profis in den Volkspark reicht die Zeit danach nicht. Doch auch unabhängig davon hat der 31-Jährige für den weiteren Verlauf des Tages ohnehin noch andere Pläne.

Um 18.30 Uhr empfängt am Mittwoch die U21 des HSV den SV Meppen zum Regionalliga-Duell an der Hoheluftchaussee. Favé wird dann für den Nachwuchs als Coach auf der Bank sitzen. Das ist in dieser Saison ohnehin eigentlich sein Job. Durch seinen Wechsel zu den Profis hatte er diesen zuletzt jedoch an Co-Trainer Soner Uysal abgegeben. Nun feiert Favé auch schon wieder sein Comeback bei der U21.

Es wird nur eine kurze Rückkehr sein. Nach dem Auftritt gegen Meppen dreht sich bei Favé erst mal alles wieder um die Profis. Zusammen mit Polzin bereitet er die Mannschaft ab Donnerstag auf das Heimspiel gegen Darmstadt vor. Eine weitere kurze Unterbrechung wird es womöglich auch noch mal am Samstag geben. Um 12 Uhr spielt dann erneut die U21. Diesmal steht das Heimspiel gegen Norderstedt auf dem Programm. Auch das wird sich Favé wohl nicht entgehen lassen. Es würde zumindest zu seiner Woche passen.