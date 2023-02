Ein paar Tage verbleiben noch. Am kommenden Montag schließt das Transferfenster des Winters – ein Datum, das auch Aaron Hunt als persönliche Deadline für sich ausgerufen hatte. Obwohl sich der Ex-HSV-Profi als vertragsloser Spieler dann weiterhin einem neuen Klub anschließen dürfte, stellte er bereits vor Wochen klar: Entweder findet sich noch etwas bis Ende Januar, oder der 35-Jährige beendet seine Karriere. Dieser Schritt ist nun sehr nahe. Und damit womöglich auch seine Rückkehr zum HSV.

Ist Hunt bald zurück im Volkspark? Die Chance besteht. Seinen Anschlussvertrag hat er längst in der Tasche. Direkt nach seinem offiziellen Karriereende soll Hunt einige Monate lang in mehrere Bereiche beim HSV hinein schnuppern, anschließend wollen der Ex-Nationalspieler (drei Einsätze) und der Verein entscheiden, welcher Job für ihn dann tatsächlich in Frage kommt.

Der Kniff: Beendet Hunt jetzt seine Karriere, soll das mit dem HSV ausgehandelte Arbeitspapier vorsehen, dass er seinen Dienst im Volkspark bis Ende dieser Saison antreten müsste. Tut er das nicht, erlischt der Anschlussvertrag und müsste dann nochmal neu verhandelt werden.

Hunt soll beim HSV verschiedene Abteilungen durchlaufen

Was hat Hunt vor? Zwar soll er sich immer mal wieder im Austausch mit den HSV-Entscheidungsträgern befinden. Der Zeitpunkt seines Vertragsantritts war bislang aber wohl noch kein Thema.

Das könnte sich ab kommender Woche zügig ändern.