In einem Punkt ist sich László Bénes sicher. „Meine Chance bei diesem Turnier wird noch kommen“, sagte der Slowake der MOPO nach dem 1:0 gegen Belgien, bei dem er nicht zum Einsatz kam. Am Freitag (15 Uhr, live bei RTL) bietet sich in Düsseldorf gegen die Ukraine die nächste Chance. Auch im Volkspark drücken sie die Daumen, wenngleich die Chance, dass Bénes nach der EM noch als HSV-Profi geführt wird, sehr gering ist.