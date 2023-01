Es lief nicht so richtig rund zuletzt für Lasogga, der vor einem Jahr von Al-Arabi zu Al-Khor wechselte. Gerade erst stieg der 30-Jährige mit seinem Verein in die Zweite Liga ab, nun stehen noch Pokalspiele an. Danach könnte es Lasogga mit Ehefrau Sally und den beiden Kindern zurück nach Europa führen – wenn es entsprechende Angebote gibt. Der Angreifer (traf von 2013 bis 2019 in 138 Pflichtspielen für den HSV 49 Mal) soll in jedem Fall offen dafür sein.

Er schaut schon mal nach dem Rechten. Seit knapp drei Jahren kickt Pierre-Michel Lasogga in Katar – doch während die Fußball-Welt im Winter geschlossen zur WM ins Emirat blicken wird, könnte der Ex-HSV-Profi dann schon längst über alle Berge sein. Lasoggas Vertrag in der Wüste läuft Ende Juni aus. Eine Rückkehr nach Europa ist möglich.

HSV: Pierre-Michel Lasogga könnte nach Europa zurückkehren

Anders als früher wird seine Mutter mit diesen Verhandlungen nichts mehr zu tun haben. Kerstin Lasogga war jahrelang die wohl schillerndste Fußball-Mama Deutschlands, kümmerte sich auch mehrfach um Pierres Verträge. Nach MOPO-Informationen soll sich das Verhältnis der beiden mittlerweile aber erheblich abgekühlt haben.

In der Branche wird getuschelt, Pierre habe sich an der Seite seiner Sally zunehmend emanzipiert und sein eigenes Ding durchgezogen. Das soll bei Mama Lasogga nicht immer gut angekommen sein. Die 49-Jährige bestreitet allerdings, dass es atmosphärische Störungen gebe.

Möglich, dass ihr ältester Sohn künftig wieder nicht ganz so weit weg von ihr kickt. Nachdem Lasogga während seiner Katar-Zeit vor allem finanziell alles richtig machte (er soll in den drei Jahren insgesamt zehn Millionen Euro verdient haben), könnte nun eine neue sportliche Herausforderung in Europa auf ihn warten.