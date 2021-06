Kampf der Torhüter: Hat jetzt Pollersbeck die Nase vorn?

Was alles in ihm steckt, bewies Julian Pollersbeck nach der Einheit am Mittwoch in Herzogenaurach. Da schnappte sich der HSV-Keeper die Kugel und versenkte sie mehrfach gekonnt im hinter dem Tor platzierten Basketballkorb.

Vieles spricht dafür, dass Pollersbeck auch seinen eigentlichen sportlichen Zielen ab sofort ein Stückchen näher kommt. Im Kampf um einen Kaderplatz in Fürth scheint er gegenüber seinem Rivalen Tom Mickel vorn zu liegen.

Feiert Pollersbeck am Sonntag sein Kader-Comeback?



Beim Trainingsspiel am Mittwoch durfte er zusammen mit Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes ran, während Mickel eine Einzelschicht mit Torwart-Trainer Kai Rabe schob. Das kann, muss allerdings noch nicht zwingend ein Fingerzeig sein. Möglich, dass Hecking während der Tage im Quarantäne-Camp noch durchwechselt.

Das könnte Sie auch interessieren: Verlängert der HSV gleich neun Verträge?

HSV-Torwart: Hat jetzt Julian Pollersbeck die Nase vorn?

Klar ist aber: Der Trainer ist grundsätzlich gewillt, Pollersbeck eine neue Chance einzuräumen. Das wäre insbesondere im Hinblick auf die neue Saison wichtig. Ein Kaderplatz in Fürth wäre ein Zeichen, das dem U21-Europameister von 2017 Auftrieb geben würde.