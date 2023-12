Kalte Grüße und warme Gedanken: So feiern die HSV-Profis Silvester

Ein paar Mal werden sie noch wach, dann ist wieder Arbeitstag. Die HSV-Profis genießen die letzten Züge ihres kurzen Winter-Urlaubs, bereits am Dienstag werden sie zu ihren Leistungstests im Volkspark zurückerwartet. Silvester aber verbringen viele Profis noch außerhalb Hamburgs – und haben sich dabei richtig schöne Ziele ausgesucht.

Dubai war und ist auch in diesem Winter der Hotspot der Fußball-Szene. Klar, dass auch die HSV-Profis kräftig mitmischen. Stephan Ambrosius und Dennis Hadzikadunic posteten bei Instagram Bilder aus der Wüsten-Metropole, der Bosnier sogar stilsicher mit HSV-Fischerhut. Auf ihren Kollegen Robert Glatzel traf das HSV-Duo nicht. Der Torjäger genoss die arabische Sonne 140 Kilometer weiter südlich in Abu Dhabi.

Ignace Van Der Brempt grüßt aus Lappland

Die einen mögen’s heiß, die anderen lieber richtig kalt. Bei minus zwölf Grad tankte Rechtsverteidiger Ignace Van Der Brempt in Lappland Kraft und frische Luft, stieß mit seiner Freundin Fleau sogar mehrfach auf Rentiere. Anssi Suhonen ist derlei Temperaturen gewohnt. Auch diesen Winter verbrachte der Finne bei seiner Familie.

Andere HSV-Profis wiederum nutzten die freien und Feiertage zu einem Aktivurlaub. Besonders fleißig waren Moritz Heyer und seine Verlobte Freddy. Erst erkundete das Paar London, dann machte es im tiefsten Bayern Station, wanderte auf die Zugspitze und durch die Berge von Garmisch.

Auch Miro Muheim war in Sachen Kultur unterwegs, postete in Athen Bilder vor der Akropolis. László Bénes war begeistert von Barcelona. András Németh zog die heimischen Gefilde vor und machte in Budapest Station.

Am Dienstag beginnt der HSV mit der Vorbereitung

Viele Zeile, weite Reisen. Am Neujahrstag aber wird ein Profi nach dem anderen wieder in Hamburg eintrudeln. Ab Dienstag hat sich die Mannschaft dann wieder.