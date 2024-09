Kaiserslautern – HSV im Liveticker: Können die Hamburger ihre Siegesserie ausbauen?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV reist zum Traditionsduell auf den Betzenberg. Nach zwei Siegen in Folge und dem jüngsten 5:0 gegen den SSV Jahn Regensburg ist die Mannschaft von Steffen Baumgart der leichte Favorit. Mit einem Sieg könnten die Rothosen ihre Serie auf drei ungeschlagene Spiele ausbauen. Doch die Atmosphäre im Lauterer Stadion hat schon so manchen Gegner in die Knie gezwungen. Der FCK musste am letzten Spieltag eine 1:3-Niederlage gegen Hannover 96 verkraften. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker