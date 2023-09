Kaum ist Thomas Wüstefeld zurück, deutet sich schon der nächste Abschied des Ex-HSV-Vorstands aus dem Volkspark an. Erst am Montag wurde publik, dass der 54-Jährige mit seiner Firma CaLeJo 1,7 Prozent der HSV-Anteile von Klaus-Michael Kühne erwirbt. Ein Nebengeräusch aus einem früheren Abkommen der beiden. Nach MOPO-Informationen könnte Wüstefeld die Anteile allerdings sofort wieder veräußern – ein Käufer steht schon bereit!

Reicht Wüstefeld seine Anteile direkt weiter? Zuschlagen könnte abermals HSV-Hauptsponsor HanseMerkur. Das Versicherungs-Unternehmen kaufte Wüstefeld bereits im August dessen Anteile in Höhe von 5,07 Prozent ab, die dieser 2021 von Kühne erworben hatte. Wüstefeld soll dafür in etwa die 14 Millionen Euro erhalten haben, die er damals ausgab.

HanseMerkur will HSV-Anteile von Wüstefeld kaufen

Nun steht die HanseMerkur erneut bereit. Eine entsprechende Anfrage der MOPO, ob abermals Interesse an Wüstefelds Anteilen bestehe, wurde von Seiten des Unternehmens bejaht. „Grundsätzlich beabsichtigt die HanseMerkur Holding AG alle von Herrn Wüstefeld gehaltenen Aktien an der HSV Fußball AG zu übernehmen”, teilten die Versicherer mit, das beziehe sich auch auf die nun zu habenden 1,7 Prozent.

Nun liegt es an Wüstefeld, ob er sich darauf einlässt. Am Ende dürfte alles eine Frage des Preises sein, der zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen könnte. Schnappt die HanseMerkur zu, würden ihre Gesamtanteile an der HSV-Fußball AG auf 6,77 Prozent steigen. Kühne (13,51) ist hinter dem HSV e.V. (75,1 Prozent) größter Anteilseigner.