Während der HSV am Samstag mit dem Gastspiel beim FC Schalke 04 in die Rückrunde der Zweiten Liga startet, ist Ransford Königsdörffer aktuell mit Ghanas Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste unterwegs. Für den HSV-Stürmer eine besondere Erfahrung. Doch abseits des Platzes gibt es nun auch reichlich Wirbel um seine Person. Was ist dran am Wechsel-Gerücht und warum stand er am Donnerstagabend gar nicht im Kader der Ghanaer. Die MOPO ist der Sache auf den Grund gegangen.

Etwas überraschend war Königsdörffer im Dezember in das Aufgebot der „Black Stars“ für den Afrika-Cup gerutscht. Die Hinrunde mit dem HSV in der Zweiten Liga war zuvor für ihn nicht wirklich optimal gelaufen. Bei 15 Liga-Spielen war der Stürmer zum Einsatz gekommen. Kein Tor und zwei Vorlagen standen am Ende in seiner Statistik.

Königsdörffer bei Ghana nur noch Zuschauer