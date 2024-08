Hinter Jonas Meffert liegt eine harte Saison. Er ist seit Juli 2021 beim HSV, hat drei Nicht-Aufstiege miterlebt – das vergangene Jahr beschreibt er aber als das schwierigste. Es ging im Volkspark so kritisch zu, dass der gebürtige Kölner sogar den Karneval sausen lassen musste. Vor der Reise in seine Geburtsstadt verrät der 29-Jährige in der MOPO, warum er nie für den FC gespielt hat, was er Ex-St. Pauli-Profi Leart Paqarada in dieser Woche schrieb – und weshalb Hamburg schöner ist als die Domstadt. Inklusive Liebeserklärung an den HSV.