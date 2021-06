Joel Pohjanpalo: Torjäger gibt zu: Ich wäre fast beim HSV durchgefallen!

Endlich wieder Fußball, so und nicht anders wird Joel Pohjanpalo denken. Am Donnerstag trifft die Ex-HSV-Leihgabe, die bei Bayer Leverkusen auf dem Abstellgleis steht, in der Nations League mit Finnland auf Wales. Noch immer zehrt der 25-Jährige von den neun Treffern, die er in seinen 14 HSV-Einsätzen in der Rückrunde erzielte. Dabei wäre es fast gar nicht dazu gekommen, wie Pohjanpalo nun verriet.

Im Januar schnappte sich der HSV den Finnen, der zuvor lange verletzt war, auf Leihbasis. „Aber als ich zum HSV ging, war mein Fuß keineswegs zu 100 Prozent gesund“, sagte der Angreifer finnischen Medien. „Es war nah dran, dass ich nicht einmal in der Lage gewesen wäre, die ärztliche Untersuchung zu bestehen. Ich war keineswegs in einwandfreiem Zustand.“

Erst die Corona-Pause machte Pohjanpalo beim HSV richtig stark

Die Corona-Pause aber wurde für ihn zum Glück im Unglück. „Ich hatte Zeit, meinen Fuß und mich körperlich in Form zu bringen, so wie es sein sollte“, so Pohjanpalo. „Das Ergebnis kam gleich nach der Pause.“ In den abschließenden neun Spielen traf der Finne sieben Mal.

Nun ist er zurück in Leverkusen. Und chancenlos. „Es gab keine Kaufoption, ich wusste also, dass ich zurückgehen würde“, stellt Pohjanpalo klar und verweist trotz seiner Chancenlosigkeit bei Bayer auf eine breite Brust: „Ich habe in der Rückrunde Zahlen geliefert. Nicht bei einem kleinen Verein, sondern in Hamburg, dem viertgrößten Klub des Landes!“

Pohjanpalo zieht es in die Premier League

Und nun? Pohjanpalo berichtet von Interesse aus der Bundesliga und England. „Zurzeit ist nichts konkret“, sagt er. „Aber natürlich würde jeder gern in der Premier League spielen, wir schauen, was möglich ist.“ Gegen Wales will der Ex-HSV-Stürmer weiter Werbung in eigener Sache machen.