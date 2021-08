Jattas perfekter Abend: Erster HSV-Doppelpack und ein Interview als i-Tüpfelchen

Bakery Jatta hat in den vergangenen Jahren schon so einiges erlebt – so einen Tag aber noch nie. Beim 5:0 gegen den VfL Osnabrück erzielte der Gambier seinen ersten Doppelpack als Profi, traf erst mit rechts (41.), dann mit dem Kopf (48.) und setzte anschließend mit seinem ersten TV-Interview auf Deutsch sogar noch einen drauf.

Der HSV jubelt mit Jatta. Und es war einmal mehr ein Jammer, dass keine Fans dabei sein durften. 89 Pflichtspiele absolvierte der 22-Jährige mittlerweile für den HSV, nun landete er seinen ersten Doppelpack.

HSV-Profi Jatta bejubelt seinen ersten Doppelpack

„Das erste Mal in meiner Karriere, ich freue mich“, ließ Jatta anschließend bei Sky wissen. „Das erste Tor war schwieriger, weil er ohne das richtige Timing nicht reingeht. Aber ich habe ihn gut getroffen. Ich freue mich für die Mannschaft, dass ich zwei Tore beisteuern konnte.“

Jatta hat zurzeit einen richtigen Lauf. Schon gegen Karlsruhe (2:1) und Regensburg (3:1) hatte er getroffen, kommt nun auf vier Treffer in den vergangenen vier Partien.

So stärkt HSV-Trainer Thioune Angreifer Jatta

Sehr zur Freude von Trainer Daniel Thioune, der auch am Montagabend während der Partie viel und häufig mit seinem Offensivmann sprach. „Wir führen immer wieder kleine kurze Gespräche, um ihn auf Dinge hinzuweisen“ erklärte Thioune. Jatta scheint momentan ziemlich gut zuzuhören.