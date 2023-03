Unglaublich, aber wahr: Nachdem Stephan Ambrosius auf Leihbasis zum KSC gewechselt ist, steht nur noch ein Profi im HSV-Kader, der auch 2017/18 im Abstiegsjahr zum Einsatz kam: Bakery Jatta. Was seine 28 damaligen Mitspieler heute machen, lesen Sie hier.

Der Start ist geglückt. Nach drei Siegen aus vier Liga-Partien will der HSV am Freitag gegen Darmstadt (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nachlegen und seinen erhofften Ritt in Richtung Aufstieg fortsetzen. Es wäre auch höchste Zeit, denn die Spuren der Bundesliga sind im Volkspark längst verblasst. Unglaublich, aber wahr: Nachdem Stephan Ambrosius auf Leihbasis zum KSC gewechselt ist, steht nur noch ein Profi im HSV-Kader, der auch 2017/18 im Abstiegsjahr zum Einsatz kam.

Er will bald wieder kräftig mit anschieben, damit es im fünften Anlauf klappt. Nach drei Monate langer Verletzungspause hat Bakery Jatta die Siebenmeilenstiefel geschnürt, um möglichst zügig wieder spielen zu können. Wenn es soweit ist, käme dem 24-Jährigen die Rolle des Urgesteins zu – denn um ihn herum ist nichts mehr so, wie es im Sommer 2018 noch war.

Spieler kamen und gingen – Bakery Jatta blieb immer

1557 Tage nach dem Sturz in Liga zwei ist Jatta nun der letzte beim HSV verbliebene Profi, der in der Abstiegssaison zum Einsatz kam. Zehn Mal durfte er damals ran, auch beim emotionalen Schluss-Akkord am 12. Mai 2018 gegen Gladbach (2:1). Seitdem kamen und gingen Spieler, einer nach dem anderen. Nur Jatta blieb immer.

29 Profis spielten in der Abstiegssaison für den HSV. 28 von ihnen sind über alle Berge und gingen dabei die unterschiedlichsten Wege. Die mächtigste Karriere legten Douglas Santos (28/drei Mal Meister mit Zenit St. Petersburg) und Filip Kostic (29/Europa-League-Sieger mit Frankfurt und jetzt bei Juventus Turin) hin, die sich nun in der Champions League wiedersehen könnten. Luca Waldschmidt (26) wurde in Freiburg zum Nationalspieler.

André Hahn (32), der beim HSV total floppte, ist mit Augsburg Dauergast in der Bundesliga. Josha Vagnoman (21) schlägt nach seinem Wechsel im Sommer derzeit in Stuttgart ein. Der Schwede Albin Ekdal (33) wird zum italienischen Granden, spielt nach früheren Stationen in der Serie A (Juventus, Siena, Bologna, Cagliari, Sampdoria) nun bei Spezia Calcio.

Keiner blieb beim HSV: Das wurde aus Jattas Teamkollegen

Und ansonsten? Matti Steinmann (27) wurde zum Weltenbummler, kickte schon in Neuseeland und Indien, nun in Australien. Zwei Profis (Aaron Hunt/35 und Sead Salihovic/37) beendeten ihre Karrieren. Nicolai Müller (34) und Mergim Mavraj (36) tun sich damit noch schwer und sind auf Vereinssuche. Sven Schipplock (32) lässt die Laufbahn bei der Zwoten des VfB Stuttgart in der Regionalliga ausklingen.

Auch die drei Trainer der HSV-Abstiegssaison sind noch aktiv. Markus Gisdol (bis Januar 2018) ist derzeit vereinslos, warf wegen des Ukraine-Kriegs zuletzt bei Lok Moskau hin. Bernd Hollerbach (von Januar bis März 2018 glücklos beim HSV) macht’s beim belgischen Erstligisten St. Truiden ordentlich. Christian Titz (übernahm im März 2018) stieg gerade mit Magdeburg in die Zweite Liga auf.

Mit 117 Partien: Bakery Jatta ist Rekordspieler des HSV

Viele Protagonisten, reichlich Geschichten. Aber nur eine, die weiterhin untrennbar mit dem HSV verbunden ist. Derzeit kann sie im Volkspark nur noch Jatta erzählen. Der ist mit 117 Partien sogar Rekordspieler seines Klubs in Liga zwei – und will mit seinen Kollegen ab kommendem Sommer neue Bundesliga-Storys schreiben.

Die Spieler der HSV-Abstiegssaison 2017/18 – hier sind sie geblieben:

Filip Kostic (29) Juventus Turin/Italien

Gideon Jung (27) Greuther Fürth

Kyriakos Papadopoulos (30) CU Craiova/Rumänien

Aaron Hunt (35) Karriere beendet

Gotoku Sakai (31) Vissel Kobe/Japan

Douglas Santos (28) Zenit St. Petersburg/Russland

Christian Mathenia (30) 1. FC Nürnberg

Bobby Wood (29) Real Salt Lake/USA

André Hahn (32) FC Augsburg

Dennis Diekmeier (32) SV Sandhausen

Luca Waldschmidt (26) VfL Wolfsburg

Tatsuya Ito (25) 1. FC Magdeburg

Albin Ekdal (33) Spezia Calcio/Italien

Rick van Drongelen (23) Union Berlin

Walace (27) Udinese Calcio/Italien

Fiete Arp (22) Holstein Kiel

Mergim Mavraj (36) vereinslos

Lewis Holtby (31) Holstein Kiel

Julian Pollersbeck (28) Olympique Lyon/Frankreich

Sead Salihovic (37) Karriere beendet

Sven Schipplock (33) VfB Stuttgart II

Matti Steinmann (27) Brisbane Roar/Australien

Vasilije Janjicic (23) NK Celje/Slowenien

Nicolai Müller (34) vereinslos

Stephan Ambrosius (23) Leihspieler beim Karlsruher SC

Josha Vagnoman (21) VfB Stuttgart

Mohamed Gouaida (29) Excelsior Virton/Belgien

Törles Knöll (24) Kickers Offenbach

Bakery Jatta (24) HSV