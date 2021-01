Jahn Regensburg: Trainer des Gegners: „Der HSV gehört nicht in diese Liga“

Praktisch vor jedem Liga-Spiel wird der HSV von dem jeweiligen Gegner erst mal gelobt. So sieht es nun auch vor dem bevorstehenden Duell am Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg aus. Jahn-Coach Mersad Selimbegovic geht dabei sogar soweit, dass er überzeugt ist, dass es für seine Mannschaft erst mal die letzte Reise in Liga zwei in den Volkspark sein wird.

Von vier Spielen in der Zweiten Liga hat Regensburg erst eins gegen den HSV verloren. Der Respekt ist dennoch gewaltig.



Regensburg-Trainer Mersad Selimbegovic: „Der HSV gehört nicht in diese Liga“

„Es wird für uns eine brutale Herausforderung. Auf uns kommt sehr viel Wucht und Speed über außen zu. Und sie haben mit Simon Terodde einen Spieler, der manchmal nicht so viel vom Spiel hat, aber dann die entscheidenden Tore macht“, erzählt Selimbegovic.

Für den Regensburg-Trainer ist der HSV in dieser Saison der Aufstiegsfavorit in der Zweiten Liga. Seine Einschätzung: „Sie haben einen Kader, der in der Lage ist, jedes Spiel zu gewinnen. Und sie haben ein paar Spiele dreckig gewonnen. Das ist gefährlich. So steigst du auf.“

Regensburg-Coach glaubt an einen HSV-Aufstieg

Einerseits hoffen die Regensburger zwar darauf, dass sie in Hamburg eine Chance bekommen und diese dann auch nutzen können. Wirklich überrascht wäre Selimbegovic über eine Niederlage seiner Mannschaft am Sonntag aber wohl auch nicht.



Er meint: „Der HSV hat in jeder Hinsichtlich eine brutale Mannschaft, die eigentlich nicht in diese Liga gehört. Ich glaube auch, dass sie es dieses Jahr schaffen, da rauszukommen.“