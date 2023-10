Hamburg thront in Liga zwei ganz oben und träumt vom Doppel-Aufstieg. Doch für die HSV-Fans hat die eigentlich schöne Momentaufnahme einen gewaltigen Haken: St. Pauli rangiert aktuell als Tabellenführer vor den Rothosen. Wie schon vor zwei Jahren stellt sich die Frage: Könnte es in dieser Spielzeit zur sportlichen Wachablösung in der Hansestadt kommen? Die MOPO hat den Sky-Zweitliga-Experten Torsten Mattuschka gefragt.