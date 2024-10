Nach genau dieser Chance sehnte er sich. Ende September heuerte Pit Reimers beim VfL Osnabrück an und stürzte sich in sein erstes Abenteuer als Cheftrainer im Profibereich. Der frühere Erfolgscoach des HSV-Nachwuchses soll den krisengeplagten Drittligisten wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. Nach zweieinhalb Wochen an der Bremer Brücke zieht Reimers im Gespräch mit der MOPO ein erstes Fazit und stellt fest: „Es ist ein anderes Leben – aber das wollte ich ja genau so.“