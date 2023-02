Gute Voraussetzungen: Darum stehen die Zeichen für den HSV in Rostock auf Sieg

Darmstadt (4:0 in Sandhausen) und Kaiserslautern (2:1 gegen Kiel) haben vorgelegt, nur Heidenheim (0:2 in Braunschweig) hat gepatzt. Am Sonntag (13.30 Uhr) ist nun der HSV in Rostock als letztes Team aus der Spitzengruppe der Zweizen Liga an diesem Spieltag an der Reihe. Das Ziel der Hamburger ist klar. Mit einem Sieg im Nord-Duell soll es wieder nach ganz oben gehen.

Der HSV will zurück an die Spitze. Das ist beim Blick auf die Gesamttabelle schwer möglich. Immerhin liegen die Darmstädter aktuell gleich fünf Punkte vor den Hamburgern. Nach ganz oben kann es für den HSV mit einem Sieg in Rostock am Sonntag allerdings wieder in der Auswärtstabelle gehen. Und dafür sind die Vorzeichen nicht so schlecht.

MOPO

37 Punkte hat der HSV in dieser Saison in der Zweiten Liga bislang gesammelt. In zehn Heimspielen gab es 19 Zähler, auswärts liegt die Ausbeute bei 18 Punkten aus acht Partien. Im Klartext heißt das: In der Fremde holte der HSV in dieser Saison im Schnitt bislang mehr Zähler pro Spiel als im Volkspark. Bei keinem anderen Zweitligisten ist die Ausbeute in der Fremde so gut. In der Auswärtstabelle liegen die Hamburger zwar aktuell trotzdem ein bzw. zwei Punkte hinter Kaiserslautern und Darmstadt, das aber auch nur, weil beide Teams bereits ein Gastspiel mehr auf dem Konto haben. Dieses Bild soll sich in Rostock am Sonntag nun wieder ändern. Der Gegner bietet dazu die passenden Voraussetzungen.

Rostock hat erst drei Heimspiele gewonnen

Rostock gehört in dieser Spielzeit zu den schwächsten Heimteams der Liga. Nur drei von neun Spielen konnte Hansa im Ostseestadion gewinnen. Und nun wollen die Hamburger am Sonntag dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Mit einem Sieg soll es zurück auf Platz eins in der Auswärtstabelle gehen. Für die Hamburger wäre es gleichzeitig der perfekte Auftakt in den Februar. Denn dort stehen für den HSV gleich drei Auswärtsspiele und nur ein Auftritt im Volksparkstadion auf dem Programm. Nach Rostock geht es am kommenden Wochenende für das Team von Tim Walter in Heidenheim weiter. Als Auswärtsspitzenreiter wollen die Hamburger diese Reise antreten.