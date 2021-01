Interessante Vermutung: Darum holte HSV-Trainer Thioune Super-Sprinter Jatta vom Platz

Eine einzige Änderung nahm HSV-Trainer Daniel Thioune vor dem Spiel gegen den SC Paderborn in der Startelf vor. Bakery Jatta kehrte zurück in die Anfangsformation, ersetzte Khaled Narey. Ein Schachzug, der aufging. Und über den sich der Coach nach der Partie am meisten freute.

Jatta ist aktuell in Hochform. Auch, wenn ihm gegen Paderborn nicht alles gelang. In der Anfangsphase lief bei den Hamburgern fast alles über den 22-Jährigen, der Eckball um Eckball herausholte und vom Gegner kaum zu stoppen war. Beim dritten Tor war der Gambier unmittelbar beteiligt, brachte den Flankenball in den Sechszehner. Dass Thioune, der so oft die Wichtigkeit des Kollektivs unterstreicht, einen einzelnen Spieler nach dem Spiel hervorhebt, ist selten.



HSV-Trainer Thioune begeistert von Jatta: „Das war sensationell“

Für Jatta machte er eine Ausnahme. „Der ist ja marschiert, hoch und runter, das war sensationell, immer wieder und immer wieder“, sagte der 46-Jährige über den Auftritt seines Schützlings. Nach 76 Minuten war Schluss für Jatta, der völlig ausgepumpt vom Feld marschierte.

„Bakery hatte am Ende wahrscheinlich einen Platten“, lautete Thiounes interessante Vermutung. Er erklärte: „Also, dass da irgendwann der Tank leer war, ist völlig normal. Er hatte müde Beine und vielleicht auch Krämpfe.“ 76 Minuten Vollgas legte Jatta gegen Paderborn aufs Parkett.

In dieser Form ist der Dauerläufer für den HSV und Thioune unverzichtbar. Und bis zum nächsten Spiel, am kommenden Freitag bei Erzgebirge Aue dürfte der Platten geflickt sein.

In Aue feierte Jatta einst seine HSV-Torpremiere



An das Erzgebirge dürfte Jatta ohnehin ganz besondere Erinnerungen haben. Im November 2018 erzielte er dort beim 3:1-Sieg seinen ersten Treffer für die HSV-Profis.