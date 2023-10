In Wiesbaden: Besonderes Duell für HSV-Keeper Heuer Fernandes

Keiner hält seinen Kasten in der Zweiten Liga öfter sauber. Schon vier Mal spielte Daniel Heuer Fernandes in dieser Serie zu Null und führt damit die Wertung der „weißen Weste“ an. In Wiesbaden will der HSV-Keeper seine Serie ausbauen – und steht vor einem besonderen Spiel.

Erstmals in dieser Spielzeit trifft Heuer Fernandes auf einen Keeper-Kumpel. Wehens Florian Stritzel (29) war ab 2017 zwei Jahre lang sein Stellvertreter bei Darmstadt 98, ehe der Deutsch-Portugiese zum HSV wechselte.

Dort prägt er unter Tim Walter wie kaum anderer Keeper in Deutschland den Stil des mitspielenden Torwarts. Nur Magdeburgs Dominik Reimann (81,5) und Düsseldorfs Florian Kastenmeier (73,13) haben noch mehr Ballkontakte pro Spiel als Heuer Fernandes (63,25).

Heuer Fernandes und Stritzel kennen sich aus Darmstadt

Für Stritzel ist das keine Überraschung. „Schon in Darmstadt konnte ich sehen, wie stark er am Ball ist“, erzählt Wiesbadens Keeper. „Das war allerdings damals vom Trainer nicht so gefordert, sonst hätte Ferro schon eher auf diese Weise für Furore sorgen können.“

Nun gibt’s das Wiedersehen der Keeper in Wiesbaden. Geht es nach Heuer Fernandes, nimmt er danach nicht nur Stritzels Trikot mit – sondern auch eine weitere Null.