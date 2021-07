In Diensten von Darmstadt: Drei echte Hamburger werden zur HSV-Gefahr

Wenn Darmstadt 98 am Freitagabend (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) im Volksparkstadion gegen den HSV antritt, ist es für ein Trio der Gäste auch gleichzeitig ein kleines Heimspiel. Die Lilien haben drei gebürtige Hamburger im Team. Sie könnten zur Gefahr im Aufstiegskampf werden.

Der SV Darmstadt kommt mit echter Hamburg-Power. Stürmer Serdar Dursun (16 Saisontreffer) ist der bekannteste Name. Er wurde 1991 in Hamburg geboren, spielte in der Jugend für Billstedt und Concordia.

Darmstadt 98 beim HSV: Serdar Dursun und Patric Pfeifer sind echte Hamburger



Auch Lilien-Verteidiger Patric Pfeiffer kam in Hamburg auf die Welt. Er wurde beim HSV ausgebildet, wechselte 2019 für 250.000 Euro nach Darmstadt, wo er den Sprung zu den Profis geschafft hat und mittlerweile Stammspieler ist.

Der Hamburger Nummer drei bei den Lilien ist Carsten Wehlmann (48). Der Ex-Torhüter (unter anderem HSV und St. Pauli) ist seit 2019 als sportlicher Leiter in Darmstadt tätig.