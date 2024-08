„In Deutschland wäre es anders“ – Ex-HSV-Trainer Walter nach Pokal-Pleite sauer

Das hatte sich Tim Walter anders vorgestellt. Gleich in seinem ersten Pokal-Match in England musste der Ex-HSV-Trainer mit Hull City eine Niederlage einstecken. Nach dem 1:2 gegen Sheffield Wednesday und seinen deutschen Kollegen Danny Röhl konnte der 48-Jährige seinen Unmut über zwei strittige Entscheidungen nur schwer verbergen.

Irgendwann wird Walter auch in England zum Vulkan werden, das dürfte feststehen. Es liegt im Naturell des Trainers, seinem Ärger Luft zu machen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Diesmal aber riss sich Walter zusammen.

Was war passiert? Den „Tigers“, wie Hull City im Volksmund genannt wird, wurden im Carabao Cup gleich zwei Treffer aberkannt. Entscheidungen, die für heftige Diskussionen sorgten. Walter biss sich nach dem Ausscheiden gehörig auf die Zunge. „Ich würde nie, nie, nie, niemals ein Wort über Entscheidungen des Schiedsrichters verlieren“, erklärte der Trainer und setzte dazu eine schelmische Miene auf. Dann fuhr er fort: „Sie haben so entschieden. In Deutschland haben wir den VAR, also wäre es in Deutschland vielleicht anders.“ Bei einer Video-Überprüfung, so Walters Gedanke, hätte zumindest einer der Treffer gezählt.

Ex-HSV-Trainer Walter wartet noch auf ersten Sieg mit Hull

Walter zeigte bei seiner Pokal-Premiere direkt seine zwei Gesichter. Am Spielfeldrand agierte der Trainer emotional, hinterher aber gab er sich betont ruhig und lobte sein Team trotz des Ausscheidens. „Wie wir die Tore kassiert haben, lag an unseren Fehlern“, so Walter, „aber so ist Fußball. Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, aber mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben Mut und Mentalität gezeigt.“

Die soll nun am Samstag in der Championship bei Plymouth Argyle endlich zum ersten Sieg unter Walters Regie führen. Der wartet nach acht Spielen mit Hull (sechs Tests, ein Ligaspiel, einmal Pokal) noch immer auf seinen Premierenerfolg.